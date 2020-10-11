Верховный суд Украины, обязавший президента Владимира Зеленского говорить на украинском языке, дал предельно размытую формулировку. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии RT

Ищенко о главном: протесты в Киргизии, украинцы без пенсий, итоги протестов в Минске © скриншот видео Украина.ру

В частности, отметил эксперт, в решении суда не обозначено чётко, когда именно Зеленский исполняет президентские обязанности и что является политической ответственностью.

«Например, когда он идёт по улице и разговаривает с избирателями, является ли это исполнением президентских обязанностей? Или это решение суда распространяется только во время официальных мероприятий?» — задался вопросом Ищенко.

Политолог добавил, что на публике украинские чиновники используют в основном украинский язык, однако в быту большинство продолжает общаться на русском.

По его мнению, если бы усилия властей Украины по переучиванию русскоязычного населения имели успех, то не нужно было бы вводить всё новые запреты.