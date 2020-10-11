Ранее Верховный суд Украины постановил, что Зеленский во время исполнения служебных обязанностей должен использовать государственный язык. Поводом для разбирательства стало выступление украинского лидера на русском языке в мае 2019 года. Однако, согласно решению суда, президент не понесёт за это юридической ответственности, поскольку речь идёт о политическом, а не о служебном мероприятии.
В частности, отметил эксперт, в решении суда не обозначено чётко, когда именно Зеленский исполняет президентские обязанности и что является политической ответственностью.
«Например, когда он идёт по улице и разговаривает с избирателями, является ли это исполнением президентских обязанностей? Или это решение суда распространяется только во время официальных мероприятий?» — задался вопросом Ищенко.
Политолог добавил, что на публике украинские чиновники используют в основном украинский язык, однако в быту большинство продолжает общаться на русском.
По его мнению, если бы усилия властей Украины по переучиванию русскоязычного населения имели успех, то не нужно было бы вводить всё новые запреты.