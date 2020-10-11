Учитывая политический кризис в Белоруссии, никто сейчас не будет заключать контракты с фирмами, которые сейчас находятся на территории республики. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов Виктор Евтухов сообщал, что Белоруссия предложила начать производство самосвалов БелАЗ в России. Также, по его словам, белорусская сторона просит РФ изучить возможность углубленной локализации производства дорожно-строительной техники в Брянске.

«Почему БелАЗ сейчас планирует перенести сборочное производство в Россию? Потому что это такое большое «Лего», комплектующие идут со всего мира, и с поставками в Белоруссию сейчас возникнут проблемы», — пояснил эксперт.

Суздальцев также отметил, что поскольку Белоруссия находится фактически в изоляции, целые отрасли вроде IT, на которые сейчас были больше надежды, рассыпаются.

Эта перспектива сохраняется, если Александр Лукашенко сейчас останется у власти, и именно с этим связана такая его негативная оценка со стороны населения, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.