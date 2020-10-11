Ранее Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а ждать «настоящую вакцину», которую пообещал Евросоюз.
Эксперт напомнила, что когда в конце 1950х годов в Японии была страшная эпидемия полиомиелита среди детей, а у Советского Союза была прекрасная вакцина, которая до сих пор применяется, японские власти категорически отвергали помощь СССР.
«И была произнесена фраза кем-то из политиков, мол, пусть лучше наши дети будут мертвыми, чем красными. Мне кажется, что Зеленский сейчас повторяет ту же самую ошибку. Я лично видела людей, которые прививались российской вакциной — они прекрасно себя чувствуют. Учитывая, что прививаются тысячи людей, и с ними все нормально, думаю, это повод сделать вывод о том, что наша вакцина хорошая и стоит ее применять», — уверена Макеева.
Публицист при этом добавила, что на Украине все же есть разумные силы, которые призывают не политизировать этот процесс, потому что здоровье людей превыше всего.