Политизируя ситуацию с российской вакциной от коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский повторяет грубые ошибки прошлого. Об этом рассказала обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в комментарии радио Sputink

«Вакцина ничего не изменит». Комаровский назвал срок окончания пандемии COVID-19 © Facebook Евгения Комаровского

Эксперт напомнила, что когда в конце 1950х годов в Японии была страшная эпидемия полиомиелита среди детей, а у Советского Союза была прекрасная вакцина, которая до сих пор применяется, японские власти категорически отвергали помощь СССР.

«И была произнесена фраза кем-то из политиков, мол, пусть лучше наши дети будут мертвыми, чем красными. Мне кажется, что Зеленский сейчас повторяет ту же самую ошибку. Я лично видела людей, которые прививались российской вакциной — они прекрасно себя чувствуют. Учитывая, что прививаются тысячи людей, и с ними все нормально, думаю, это повод сделать вывод о том, что наша вакцина хорошая и стоит ее применять», — уверена Макеева.

Публицист при этом добавила, что на Украине все же есть разумные силы, которые призывают не политизировать этот процесс, потому что здоровье людей превыше всего.