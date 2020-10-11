В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.
Эксперт подчеркнул, что в России живется значительно лучше, чем в Киргизии.
«Эта «мягкая сила» довольно эффективна. Там транслируются наши каналы, что тоже весьма эффективно. Русский язык в Киргизии является практически государственным, там есть филиалы русских университетов. Так что российское влияние там достаточно эффективно», — считает Жарихин.
Тем не менее, добавил политолог, Россия не может настолько контролировать ситуацию в республике, чтобы не допустить там гражданской войны, поскольку массовое обнищание киргизов произошло в том числе потому, что из-за коронавируса они лишились возможности работать в РФ.
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