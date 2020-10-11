России удалось выстроить в Киргизии «мягкую силу» за счет тех людей, которые работают в России и рассказывают о ее жизни. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: В Киргизии велико влияние России, но вмешиваться в их революцию не будем © РИА Новости, Владимир Трефилов Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Эксперт подчеркнул, что в России живется значительно лучше, чем в Киргизии.

«Эта «мягкая сила» довольно эффективна. Там транслируются наши каналы, что тоже весьма эффективно. Русский язык в Киргизии является практически государственным, там есть филиалы русских университетов. Так что российское влияние там достаточно эффективно», — считает Жарихин.

Тем не менее, добавил политолог, Россия не может настолько контролировать ситуацию в республике, чтобы не допустить там гражданской войны, поскольку массовое обнищание киргизов произошло в том числе потому, что из-за коронавируса они лишились возможности работать в РФ.

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