Единственной акцией протеста в истории Украины, которая имела хоть какой-то позитивный эффект, стала акция протеста «Украина без Кучмы». Об этом рассказал известный украинский правозащитник Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: Сейчас снова большинство прав и свобод граждан в Украине уничтожены © frontnews.eu Георгия Гонгадзе. Требованиями протестующих были отставка президента Кучмы, министра внутренних дел Кравченко, председателя СБУ Деркача и генерального прокурора Потебенько.

Эксперт отметил, что участники акции протеста, может быть, даже не знали, кто такой Гонгадзе, но в первые в истории Украины они озвучивали требования смены социальных, экономических и политических отношений внутри страны.

«Те же социальные мотивы были в основе и Оранжевого Майдана и Майдана 2013-2014 года. Эти майданы добились отставки президентов, но бенефициарами их стали представителями крупного капитала. И если «Украина без Кучмы» не добилась отставки, то хотя бы показала, какие требования надо выдвигать, то два последних майдана вызвали в обществе большое разочарование», — констатировал Чемерис.

Но все эти проблемы никуда не исчезли, и если их не решить парламентским путем (и это вряд ли удастся), то следующий майдан будет социальным, уверен общественный деятель

Важно, чтобы результатами этого майдана воспользовалась не очередная фракция крупного капитала, которая просто перераспределит ресурсные потоки, а он привел к реальным социально-экономическим изменениям, заключил собеседник издания.

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