Несмотря на все разговоры о якобы снижении протестной активности в Белоруссии, массовые акции против власти по-прежнему продолжаются. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов

И когда говорится о 100 тысячах протестующих, подчеркнул Суздальцев, никто не учитывает, что на акции протеста поднимаются все спальные районы, и приезжают люди из областных центров.

«Люди все равно выходят. Потом неделя проходит спокойно, СМИ докладывают, что Лукашенко всех растоптал и победил, потом снова выход. Это продолжается с середины августа. Кого он победил? Никакой победы Лукашенко нет, власть его деградирует. Вертикаль замерла, местные власти угодливо заглядывают в глаза протестующим, прекрасно понимая, что может произойти», — категоричен политолог.

Все это свидетельствует о том, что политический кризис в республике не закончен, выхода из него нет и никакого диалога тоже нет, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.