Белорусский КГБ фактически навязал российским федеральным телеканалам образ Светланы Тихановской, и они увлеченно занимаются обсуждением ее фигуры, вместо того, чтобы рассказывать о реальных проблемах страны. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов Мария Колесникова не являются какими-то идолами белорусских протестов, потому что протестующие шли на протестное голосование, и там можно было голосовать за кого угодно.

«Тем не менее, белорусский КГБ навязал нашим федеральным телеканалам образ Тихановской, и они увлеченно этим занимаются. Иначе нашему телевидению пришлось бы объясняться, что происходит, почему люди вышли на улицу и во имя чего они выходят на улицу. Явно же на за Тихановскую», — категоричен Суздальцев.

В результате, добавил политолог, Россия фактически занимается самообманом и делает из Белоруссии «Украину-2».

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.