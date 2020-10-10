Белорусский блогер Сергей Тихановский, который находится под стражей в Минске, впервые за четыре месяца смог поговорить со своей женой, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба политика в своем телеграм-канале

Суздальцев объяснил, почему у России нет надежды на пророссийские силы в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Сергей Тихановский находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня», — сказано в сообщении.

Ранее также сообщалось, что президент Александр Лукашенко 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании, чтобы «услышать мнения всех».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.