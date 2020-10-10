Включив белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую в список разыскиваемых на территории РФ лиц, Кремль убил двух зайцев сразу. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей

«Плакала на шее»: Лукашенко рассказал о «подъемных», которые от него получила Тихановская © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлане Тихановской появилась в базе данных МВД России. В ведомстве пояснили, что ее появление в списке обусловлено соглашением о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией. Отмечается, что в России против нее никаких дел не возбуждено.

Во-первых, отметил эксперт, дальнейшая интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства невозможна без координации действий на уровне правоохранительных органов, поэтому Москва поддержала Минск в розыске Тихановской.

Другой интересный момент заключается в том, считает он, что объявление в розыск положило конец надеждам Светланы Тихановской на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Теперь, после внесения Тихановской в розыскную базу МВД нашей страны, вопрос диалога с Путиным для неё закрыт окончательно. Попав на территорию РФ, она будет автоматически задержана и передана Белоруссии», — подчеркнул Вассерман.

Публицист добавил, что это удобный для Кремля способ избавиться от «навязчивых приставаний» оппозиционерки и её попыток набиться в друзья к Путину.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.