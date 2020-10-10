Избирательные участки откроются в Таджикистане 11 октября в 06:00 по местному времени.
В общей сложности в республике заработают 3 414 избиркомов, еще 39 участков будут открыты в 29 странах.
Кроме действующего президента Эмомали Рахмона на пост главы государства претендуют Рустам Латифзода от «Аграрной партии», «социалист» Абдухалим Гаффорзода, Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ» и коммунист Миродж Абдуллоев.
Президент выбирается путем тайного голосования на 7 лет. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины (то есть более 50%) избирателей.