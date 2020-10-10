Накануне президентских выборов 11 октября в Таджикистане запрещены все формы агитации и пропаганды, передает «Спутник Таджикистан» 10 октября

Папин зонтик. Как в СНГ поддерживают предпринимателей в период пандемии © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

В общей сложности в республике заработают 3 414 избиркомов, еще 39 участков будут открыты в 29 странах.

Кроме действующего президента Эмомали Рахмона на пост главы государства претендуют Рустам Латифзода от «Аграрной партии», «социалист» Абдухалим Гаффорзода, Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ» и коммунист Миродж Абдуллоев.

Президент выбирается путем тайного голосования на 7 лет. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины (то есть более 50%) избирателей.