Украинские морские разведчики провели совместные учения с коллегами из стран НАТО на британском эсминце "Dragon", передает УНИАН 10 октября

Повоевать руками Украины и заработать: зачем англичане дают Киеву кредит на развитие флота © пресс-служба министерства обороны Украины отработали на эсминце абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистку судна. Об этом сообщили на странице Сил Специальных операций Украины в Facebook.

Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции «ОРБИТАЛ» — «Развитие партнерства — Украина».

Британский эсминец HMS Dragon D35 пришвартовался в порту Одессы 7 октября.

Ранее экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес призвал Украину «освободить Одессу от российского влияния» и укреплять сотрудничество со странами НАТО, чтобы «вызвать озабоченность у Черноморского флота».