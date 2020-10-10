Во время учений украинские военные вместе с британскими моряками отработали на эсминце абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистку судна. Об этом сообщили на странице Сил Специальных операций Украины в Facebook.
Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции «ОРБИТАЛ» — «Развитие партнерства — Украина».
Британский эсминец HMS Dragon D35 пришвартовался в порту Одессы 7 октября.
Ранее экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес призвал Украину «освободить Одессу от российского влияния» и укреплять сотрудничество со странами НАТО, чтобы «вызвать озабоченность у Черноморского флота».