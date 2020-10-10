Сейчас у России нет надежды на то, что в Белоруссии появятся по-настоящему пророссийские силы. Они будут мгновенно уничтожены действующей властью. Об этом рассказал специалист по российско-белорусским отношениям Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов

Политолог также посетовал, что федеральные каналы, вместо того, чтобы объяснять россиянам причины белорусских протестов и их цели, занимаются обсуждением фигуры Светланы Тихановской, о которой все уже давно забыли.

«Это такой сознательный самообман. Сами российские СМИ проводят антироссийскую кампанию в Белоруссии. Мы сознательно делаем из Белоруссии «Украину-2». Я не знаю, кто стимулирует такую политику, но она самоубийственна», — категоричен Суздальцев.

Специалист добавил, что в этом формате по-прежнему останется формула, что любой белорусский президент должен будет решать проблемы республики в Москве, но российско-белорусских отношения (включая судьбу Союзного государства) будут серьеозно изменены.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.