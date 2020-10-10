Власти Соединенного Королевства приняли решение отозвать своего посла в Минске для консультаций, написал в своем Twitter глава британского МИД Доминик Рааб 9 октября

Дипломат заявил, что Великобритания осуждает решение Белоруссии о выдворении польских и литовских дипломатов и в знак солидарности временно отзывает посла для консультаций по ситуации.

Министр иностранных дел Литвы Линкас Линкявичюс выразил МИД Британии благодарность за «проявленную солидарность».

Накануне своего посла из Белоруссии отозвала Румыния. Ранее так же поступили Германия, Эстония, Болгария, Чехия и Словакия.

Ранее правительство Белоруссии отозвало своих послов в Литве и Польше и предложило партнерам поступить аналогичным образом. В Минске заявили, что это связано с попыткой вмешаться во внутренние дела суверенного государства со стороны этих двух стран ЕС.

Как сообщает сайт tut.by, на данный момент в Минске остаются послы только двух стран ЕС — Австрии и Италии.