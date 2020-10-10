По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани, передает «Коммерсант» 10 октября со ссылкой на сайт Кремля

Ностальгия по величию: Зачем Турция влезла в конфликт Армении с Азербайджаном? © AFP,

«Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трёхсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договорённостей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Кроме того, главы государств обсудили реализацию Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, торгово-экономические отношения стран и перспективы сотрудничества по российской вакцине «Спутник V».