Пресс-служба Кремля сообщает, что состоялся обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.
«Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трёхсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договорённостей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Кроме того, главы государств обсудили реализацию Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, торгово-экономические отношения стран и перспективы сотрудничества по российской вакцине «Спутник V».