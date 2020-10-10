Реальное решение проблемы Нагорного Карабаха заключается в том, что каждый из участников конфликта получит часть, но никто не получит всего. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире интернет-канала ITON-TV

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Это значит, пояснил эксперт, что Нагорный Карабах с армянским населением останется Армении, а семь районов, прилегающих к Карабаху, отойдут к Азербайджану который их заселит азербайджанцами, убежавшими во время предыдущей войны почти 20 лет назад.

«Это не удовлетворяет полностью никого, но это решает проблему», — уверен Кедми.

Специалист добавил, что проблему Карабаха нельзя решить военным путем, отметив, что и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер Армении Никол Пашинян боятся, что политическое решение конфликта поставит под угрозу их личную власть.