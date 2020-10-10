Ранее Армения и Азербайджан по итогам переговоров в Москве достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, где в очередной раз с 27 сентября резко обострилась ситуация.
Это значит, пояснил эксперт, что Нагорный Карабах с армянским населением останется Армении, а семь районов, прилегающих к Карабаху, отойдут к Азербайджану который их заселит азербайджанцами, убежавшими во время предыдущей войны почти 20 лет назад.
«Это не удовлетворяет полностью никого, но это решает проблему», — уверен Кедми.
Специалист добавил, что проблему Карабаха нельзя решить военным путем, отметив, что и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер Армении Никол Пашинян боятся, что политическое решение конфликта поставит под угрозу их личную власть.