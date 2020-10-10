Российская и белорусская сторона работают над созданием единых энергетических рынков, ведется диалог по экономическим условиям поставок нефти и газа, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1", передает 10 октября «Спутник Беларусь»

Дорога к конфедерации? Как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк обсуждают создание единого энергетического рынка в нефтяной и газовой отраслях и в электроэнергетике. Он отметил, что диалог идет «активно и конструктивно».

«Что касается цен, это переговорный процесс, и он в настоящее время идет. Я имею в виду по газу. А цены на нефть, они рыночные в принципе и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того, что для Беларуси у нас идут поставки без экспортной пошлины», — пояснил Новак.

Ранее сообщалось, что обсуждался долг Минска за газ, превышающий 200 млн долларов, и условия поставок нефти на 2021 год, но о достижении договоренностей стороны не объявляли.