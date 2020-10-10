По словам министра, стороны обсуждают создание единого энергетического рынка в нефтяной и газовой отраслях и в электроэнергетике. Он отметил, что диалог идет «активно и конструктивно».
«Что касается цен, это переговорный процесс, и он в настоящее время идет. Я имею в виду по газу. А цены на нефть, они рыночные в принципе и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того, что для Беларуси у нас идут поставки без экспортной пошлины», — пояснил Новак.
Ранее сообщалось, что обсуждался долг Минска за газ, превышающий 200 млн долларов, и условия поставок нефти на 2021 год, но о достижении договоренностей стороны не объявляли.