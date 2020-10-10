Пока еще рано говорить о том, что импичмент президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова обязательно состоится. Об этом рассказал киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру

Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту © Facebook, Айбек Султангазиев Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Для этого, пояснил эксперт, нужно как минимум собрать паралмент в полном составе, чего пока не получается добиться.

«Те депутаты, которые состояли в провластных партиях, ушли в подполье, и запустить процедуру в таких условиях будет тяжело. Нужно собрать больше 80 голосов, а это сделать сейчас тяжело», — уточнил Султангазиев.

Что касается уголовного преследования, то у по конституции на это должен дать согласие парламент, а генпрокуратура должна предъявить доказательства, добавил политолог.

Одним словом, политические перспективы Жээнбекова пока не определены, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.