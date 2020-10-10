В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.
Для этого, пояснил эксперт, нужно как минимум собрать паралмент в полном составе, чего пока не получается добиться.
«Те депутаты, которые состояли в провластных партиях, ушли в подполье, и запустить процедуру в таких условиях будет тяжело. Нужно собрать больше 80 голосов, а это сделать сейчас тяжело», — уточнил Султангазиев.
Что касается уголовного преследования, то у по конституции на это должен дать согласие парламент, а генпрокуратура должна предъявить доказательства, добавил политолог.
Одним словом, политические перспективы Жээнбекова пока не определены, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.