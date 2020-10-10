У 34 сотрудников Центрального избиркома Украины подтвердился диагноз COVID-19, на больничном на данный момент 71 из 281 членов комиссии, сообщили на странице ЦИК в Facebook 9 октября

«Чем ближе к выборам, тем жарче и насыщеннее становятся наши будни… К и так сложному избирательному процессу добавились еще и заболевания работников ЦИК Covid-19. Подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников — сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно», — заявили в Центризбиркоме.

Есть ли жизнь после местных выборов? Украина отвечает по-своему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.