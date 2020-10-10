«Чем ближе к выборам, тем жарче и насыщеннее становятся наши будни… К и так сложному избирательному процессу добавились еще и заболевания работников ЦИК Covid-19. Подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников — сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно», — заявили в Центризбиркоме.
В ЦИК добавили, что дважды в день проводится температурный скрининг сотрудников, тех, у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавших с больными осматривают врачи, помещения дезинфицируют.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.