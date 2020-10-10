На центральную площадь столицы Киргизии стягивается военная техника, передает Sputnik.Kg 10 октября

Сообщается, что 10 октября в 16:00 на площади Ала-Тоо пройдет развод-инструктаж Бишкекского гарнизона с участием всех силовых структур.

Командующим учениями назначен заместитель министра внутренних дел, комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

Андрей Грозин: Россия совершит ошибку, если поддержит одну из сторон конфликта в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин Садыра Жапарова, освобожденного протестующими ранее во время беспорядков. Жапаров был выдвинут рядом оппозиционеров на должность премьер-министра.

В 16:00 в госрезиденции также планируется провести заседание депутатов Жогорку Кенеша (парламента Киргизии. — ред.). Они рассмотрят кандидатуру на пост премьер-министра и указ президента о введении режима чрезвычайного положения в столице.