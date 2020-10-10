В Средней Азии есть негласное распределение сфер влияния между Россией и Китаем. Москва согласилась на усиление экономического влияния Пекина в регионе, но при этом настаивает, чтобы политическое влияние оставалось за ней. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Встряска политических элит Киргизии по-своему выгодна России © предоставлено Андреем Серенко Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Россия и Китай играют в регионе, пока эта игра партнерская, поэтому удивляться росту долга перед Китаем у Киргизии и других республик нет смысла, это процесс необратимый, считает эксперт.

По его мнению, Россия будет стремиться сохранить политическое влияние на Бишкек, будет искать рычаги для этого, справедливо полагая, что политические возможности Москвы пока еще не исчерпаны.

«Соответственно, ее вес в Киргизии и регионе заметен, чтобы иметь какую-то историческую и политическую передышку для выработки долгосрочной и содержательной стратегии в Центральной Азии, потому что нельзя отделять Киргизию от всего региона», — указал Серенко.

Возможно, добавил собеседник издания, Москва рассчитывает получить какие-то преференции в политическом диалоге с Китаем на каких-то иных участках, поэтому пока ее устраивает экономическое доминирование Пекина в Средней Азии.

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