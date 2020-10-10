Большая часть общества в Казахстане восхищается киргизскими протестующими, но власти страны пребывают в состоянии легкого шока. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Киргизские элиты сами не ожидали, что будет революция © предоставлено Талгатом Мамырайымовым Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Эксперт считает, что казахстанские власти даже провели закрытые совещания, чтобы эти события не повторились в республике.

По его мнению, власти Казахстана опасаются, что правящая партия «Нур-Отан» не наберет достаточного количества голосов на выборы в Нижнюю палату парламента (Мажилис).

«Да, они нарисуют нужный процент голосов, но им хотелось бы, чтобы партия достигла успешного результата в реальности. Хотя вряд ли это случится, учитывая эпидемию и социально-экономический кризис в стране. Доверия к власти нет, к правящей партии — тем более, и власти опасаются массовых протестов», — указал Мамырайымов.

Тем не менее, добавил политолог, скорее всего, опасения казахстанских властей относительно массовых протестов бессмысленны.

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