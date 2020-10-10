Когда в 2010 году в Киргизии произошел государственный переворот, киргизские кланы договорились и сделали временным президентом Розу Отунбаеву. Поэтому нельзя исключать, что сейчас Отунбаева снова вернется на пост легитимного президента. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Эксперт отметил, что в Киргизии произошла типичная цветная революция, вызванная разборками различных полукриминальных кланов, а также искренним народным гневом, которых возмутили массовые фальсификации на выборах.

«Вообще наша беда состоит в том, что мы продолжаем жить даже не в 20 веке, а в 19. Мы не понимаем, что нельзя воровать голоса на выборах. Нельзя чисто по технологическим причинам. Все видно, все прозрачно, нельзя скрыть даже небольшие фальсификации», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что самым лучшим вариантом выхода из киргизского кризиса стало бы назначение временного президента с минимальными полномочиями, который занимался бы исключительно проведением новых выборов.

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