Взрыв произошел в густонаселенном квартале Тарик Джадида в Бейруте. По предварительным данным, на личном складе владельца загорелось топливо.
На месте взрыва работают пожарные и медики.
Сообщается, что более 50 человек получили ранения. Проводится поисково-спасательная операция, граждан эвакуируют из здания склада и домов поблизости от места взрыва.
Ранее, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Он унес жизни 190 человек, более 6 тысяч получили ранения.
Причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.