Вечером 9 октября на складе с горюче-смазочными материалами в столице Ливана произошел взрыв, сообщило ливанское подразделение Красного Креста, передает РИА Новости

Взрыв произошел в густонаселенном квартале Тарик Джадида в Бейруте. По предварительным данным, на личном складе владельца загорелось топливо.

Взрыв с украинским контекстом. История судна, селитра с которого разрушила Бейрут © Christina Drakaki, Marinetraffic.com

Сообщается, что более 50 человек получили ранения. Проводится поисково-спасательная операция, граждан эвакуируют из здания склада и домов поблизости от места взрыва.

Ранее, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Он унес жизни 190 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.