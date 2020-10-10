Администрация соцсети ужесточает политику в отношении сообщений пользователей, связанных с президентской кампанией, сообщается на сайте организации 9 октября

В обход запретов. «ВКонтакте» вернулся на Украину © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк политикой в соцсети будут маркировать как неподтвержденные твиты с сообщениями о победе одного из кандидатов до официального объявления результатов выборов.

Также планируется удалять твиты, которые поощряют насилие или призывают людей вмешиваться в результаты выборов или работу избирательных участков. Принимать решение, пытался пользователь вмешаться в исход выборов или нет, будет служба безопасности социальной сети.

Это касается всех гонок в Конгрессе и президентских выборов, уточняет компания.

Кроме того, во время выборов пользователи не смогут делать ретвиты постов политиков и пользователей, если те не собрали 100 тысяч подписчиков. Их нельзя будет ни лайкать, ни комментировать.

Ранее Twitter пометил как нарушающее правила соцсети сообщение на странице президента Америки Дональда Трампа.