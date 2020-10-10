По итогам десятичасовых переговоров в Москве глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова стороны согласовали совместный документ.
«В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской республики (Ильхама. — ред.) Алиева и премьер-министра республики Армения (Никола. — ред.) Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах.
Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного Красного Креста», — сообщил Лавров.
Согласно тексту документа, опубликованного на странице официального представителя МИД России Марии Захаровой, конкретные параметры прекращения огня будут объявлены позднее.
Кроме того, с целью скорейшего мирного урегулирования Азербайджан и Армения договорились приступить к субстантивным переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Формат переговорного процесса остается прежним.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение.