Революция в Киргизии подтвердила, что общество республики монолитно, не подвержено региональным различиям и выучило уроки демократии. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Грозин назвал страну в Средней Азии, где вслед за Киргизией может произойти революция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Эта революция как никогда показала монолитность кыргызского общества, которое взяло и освободилось от диктаторского режима… Мне кажется, сами элитные группировки, которых подозревают в организации этих событий, не ожидали этой революции… Эта революция показала, что в плане гражданского развития Кыргызстан — самая передовая нация на всем постсоветском пространстве», — заявил Мамырайымов.

Он напомнил слова английского политолога Кэрол Пейтман, которая говорила, что демократии нужно учиться на практике, участвуя в работе местного самоуправления, деятельности партий и на выборах. По словам Мамырайымова, киргизы занимались этим, начиная с президентства Аскара Акаева.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.