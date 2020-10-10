Если отсчитывать от лета-2020 до «воображаемого полного объединения с Россией», то внутренние протесты и внешнеполитическое давление толкают президента Белоруссии Александра Лукашенко прямо к Москве, но он давит на тормоза. Об этом белорусский искусствовед Александр Морунов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Ложка дорога к обеду»: журналист объяснил, почему интеграция с РФ не спасет Белоруссию от кризиса © Facebook, Сергей Смирновъ

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

После этого власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.