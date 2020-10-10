«Белорусские элиты испытывают аналогичные опасения, что и их лидер: для них это выбор между революционной люстрацией и понижением статуса. Так что степень и темп интеграции между РБ и РФ, а также качество и темп внутренних белорусских реформ сейчас в наибольшей степени зависят от того давления, которое оказывают на Лукашенко западные политики и местные протестующие», — отметил он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
После этого власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.