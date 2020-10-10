«С Грузией меня сейчас связывает то же самое, что связывало с самого начала моей жизни. Я там родился, вырос, и я чувствую свою причастность к этой стране, ответственность за то, что я в какой-то степени ее представляю. Я люблю все в Грузии, начиная от грузинской кухни и до неторопливых, душевных отношений между людьми. Очень деликатных отношений», — рассказал певец.
Он признался, что его до сих пор поражает, «как у людей от земли может быть такая интеллигентность, умеренность и чувство такта». Артист также отметил, что ему приятно, что в Грузии его считают «своим».
Валерий Меладзе — Заслуженный артист России, проживающий в этой стране. Родился и вырос в Грузии. Часто бывает на Украине с концертами и в гостях у своего брата Константина Меладзе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.