Певец, Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе заявил, что чувствует ответственность за то, что в некоторое мере представляет Грузию. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Валерий Меладзе объяснил, почему не посещает Крым © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Он признался, что его до сих пор поражает, «как у людей от земли может быть такая интеллигентность, умеренность и чувство такта». Артист также отметил, что ему приятно, что в Грузии его считают «своим».

Валерий Меладзе — Заслуженный артист России, проживающий в этой стране. Родился и вырос в Грузии. Часто бывает на Украине с концертами и в гостях у своего брата Константина Меладзе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.