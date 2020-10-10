Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов не исключил, что люди президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова провоцируют протестующих, пытаясь дискредитировать оппозицию. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Жизнь заставит самого антироссийского лидера Киргизии вести себя не так идиотски, как это делали власти Украины - Грозин © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Да, силовики начали разгонять митинги после провокаций со стороны протестующих. Но, видимо, их устроили неизвестные лица, напав на силовиков, а в ответ те применили силу, — сказал. — Сейчас по всему Кыргызстану происходят погромы. Многие говорят, что за этими погромами стоят люди Жээнбекова и Райымбека Матраимова, которого называют "кошельком Жээнбекова". Видимо, они хотят дискредитировать оппозицию, пришедшую к власти, устраивая хаос».

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.