По словам эксперта, непосредственным поводом для выплеска недовольства в Киргизии стали итоги парламентских выборов. При этом он убежден, что власти сами поспособствовали тому, что произошло, применив силу.
«Да, силовики начали разгонять митинги после провокаций со стороны протестующих. Но, видимо, их устроили неизвестные лица, напав на силовиков, а в ответ те применили силу, — сказал. — Сейчас по всему Кыргызстану происходят погромы. Многие говорят, что за этими погромами стоят люди Жээнбекова и Райымбека Матраимова, которого называют "кошельком Жээнбекова". Видимо, они хотят дискредитировать оппозицию, пришедшую к власти, устраивая хаос».
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.