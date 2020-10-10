Москва приняла принципиальные решения относительно президента Белоруссии Александра Лукашенко, и, как прежде, уже не будет. Об этом руководитель российской общественной организации «Русские демократы» Сергей Григоров сказал в интервью изданию Украина.ру

РФ должна удержать Лукашенко, чтобы он не устроил в Белоруссии Северную Корею - политик © vk.com, Артем Агафонов

«Он ошибается… В России принципиальные решения уже приняты, Александр Лукашенко уже не сможет, как раньше, получать из России десятки миллиардов долларов <…> и играть в многовекторность… Россия действует медленно, мы от этой медленности сами подчас устаем, но зато неумолимо», — сказал Григоров.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

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