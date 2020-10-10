«Я бы предпочел, чтобы между этими тремя странами были совершенно открытые границы, ходил бы нормально транспорт, чтобы мы могли посещать друг друга и обмениваться всем хорошим, что у нас есть. Хотя бы так, как было лет 10-15 назад. Это моя мечта. Казалось бы — простая мечта. Но на сегодняшний день она не осуществима», — сказал певец.
Валерий Меладзе — Заслуженный артист России, проживающий в этой стране. Родился и вырос в Грузии. Часто бывает на Украине с концертами и в гостях у своего брата Константина Меладзе.
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