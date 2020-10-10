Певец, Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе рассказал, что мечтает об открытых границах между Россией, Украиной и Грузией. Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру

Валерий Меладзе рассказал о своем отношении к ДНР и ЛНР © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Валерий Меладзе — Заслуженный артист России, проживающий в этой стране. Родился и вырос в Грузии. Часто бывает на Украине с концертами и в гостях у своего брата Константина Меладзе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.