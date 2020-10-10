«Внутриэлитный раздрай всегда был и всегда будет. Революцию обычно делает народ, а потом начинается распределение и дележ портфелей между различными фракциями и группировками. Ну и они отражают интересы различных слоев общества. Отрицать это тоже было бы не очень логично», — сказал он.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
Президент республики Сооронбай Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
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