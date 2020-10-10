В преддверии парламентских выборов казахстанские власти опасаются повторения в республике киргизского сценария. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Казахстан ждет бишкекский сценарий, но при одном условии — эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я уверен, что они провели закрытые совещания, чтобы эти события не повторились у нас. У нас скоро выборы в Нижнюю палату парламента (Мажилис), и власти опасаются, что правящая партия "Нур-Отан" не наберет достаточного количества голосов… Доверия к власти нет, к правящей партии — тем более, и власти опасаются массовых протестов. Но я думаю, их опасения все же беспочвенны», — сказал Мамырайымов.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.