Он отметил, что основу Евросоюза составляют несколько равновесных государств. В случае же с Союзным государством участники неравновесны.
«Похожая конфедерация в этих краях была создана четыре с половиной века назад из Великого княжества Литовского и Польского королевства — Речь Посполитая двух народов. Сейчас, судя по всему, предполагается ее приблизительный русский аналог с поправкой на опыт СССР», — сказал Морунов.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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