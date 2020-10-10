Оптимальным вариантом интеграции России и Белоруссии является конфедерация, однако этот союз будет отличаться от союза в рамках ЕС. Об этом этом белорусский искусствовед Александр Морунов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Речь не идет о конфедерации»: Абзалов сказал, в какой интеграции нуждаются Россия и Белоруссия © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Похожая конфедерация в этих краях была создана четыре с половиной века назад из Великого княжества Литовского и Польского королевства — Речь Посполитая двух народов. Сейчас, судя по всему, предполагается ее приблизительный русский аналог с поправкой на опыт СССР», — сказал Морунов.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.