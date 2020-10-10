Сегодня Россия ориентирована на развитие производства, поэтому в случае интеграции с Белоруссией промышленность республики ожидают инвестиции и модернизация предприятий. Об этом руководитель российской общественной организации «Русские демократы» Сергей Григоров сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт предрек смерть белорусской промышленности без поддержки России © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

При этом Григоров отметил несостоятельность опасений относительно «прихватизации» белорусской промышленности.

«При интеграции шесть белорусских регионов сохранят и расширят рынок сбыта своей продукции, и, более того, получат инвестиции и модернизацию предприятий. В России прошли времена, когда промышленность дерибанили, сейчас Россия развивает и технологии, и производство. То есть в случае интеграции у нас будет единая экономика», — сказал он.

Общественник подчеркнул, что для белорусских регионов это будет равенство, а не «колониальная зависимость», если сравнить с тем, что предлагают Польша и ЕС.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.