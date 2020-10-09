Переговоры идут без представителей СМИ, на протокольной открытой части участник не сделали публичных заявлений.
В это же время президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, в котором заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе можно разрешить только военным путем. При этом Алиев надеется, что встреча в Москве многое прояснит в вопросе Карабахского конфликта.
МИД Армении в свою очередь рассчитывает, что повестка переговоров будет касаться гуманитарных вопросов, в том числе обмена пленными.
Министры Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, но встреча российского лидера с ними пока не планируется.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Баку. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.
В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают Россия, Франция и США.