Уже более трех часов в Москве продолжаются переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

В это же время президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, в котором заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе можно разрешить только военным путем. При этом Алиев надеется, что встреча в Москве многое прояснит в вопросе Карабахского конфликта.

МИД Армении в свою очередь рассчитывает, что повестка переговоров будет касаться гуманитарных вопросов, в том числе обмена пленными.

Министры Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, но встреча российского лидера с ними пока не планируется.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Баку. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают Россия, Франция и США.