Если Белоруссия действительно переориентирует грузопоток на российские порты, литовская железная дорога лишиться десятков процентов своей загруженности. Об этом рассказал экономист Станислав Митрахович в комментарии Sputnik Литва

«В Латвии и Эстонии уже катастрофа». Эксперт сказал, что потеряет Литва без белорусского транзита © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что эти потери придется компенсировать за счет повышения цен на перевозки для других производителей, что будет означать падение конкурентоспособности этих самых производителей, в том числе литовских.

«Это довольно серьезный удар… Это повлияет и на налоги, которые собираются в Литве. То же самое можно сказать и про морские порты», — указал Митрахович.

Митрахович подчеркнул, что Вильнюс продолжает вести торговлю с Россией, в том числе закупать СПГ и электроэнергию, несмотря на все политические заявления о якобы российской угрозе.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.