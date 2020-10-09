Ранее в компании Klaipedos nafta оценили работу нефтяных терминалов в Клайпедском порту. Представители компании понадеялись, что клиенты в Белоруссии выполнят свои договорные обязательства по перевалке нефтепродуктов, а политические события не повлияют на диалог о дальнейшем сотрудничестве.
Эксперт отметил, что эти потери придется компенсировать за счет повышения цен на перевозки для других производителей, что будет означать падение конкурентоспособности этих самых производителей, в том числе литовских.
«Это довольно серьезный удар… Это повлияет и на налоги, которые собираются в Литве. То же самое можно сказать и про морские порты», — указал Митрахович.
Митрахович подчеркнул, что Вильнюс продолжает вести торговлю с Россией, в том числе закупать СПГ и электроэнергию, несмотря на все политические заявления о якобы российской угрозе.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.