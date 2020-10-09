Киев будет преподносить визит президента Владимира Зеленского в Лоднон своей внутренней аудитории как большое достижение, что не соответствует действительности. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в комментарии RT

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом партнёрстве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве. В соглашении также подчёркивается поддержка Лондоном «суверенитета и территориальной целостности» Украины, а также приверженность двух стран усилению демократии, борьбе за права человека и углублению сотрудничества в оборонной сфере.

Эксперт отметил, что Киев является для Лондона мизерным торговым партнёром, тем более что Украина не поставляет в Великобританию никаких незаменимых и стратегически важных товаров.

«Зеленским это событие подаётся как прорыв, налаживание экономики. На самом деле Великобритания не заметила визита Зеленского, её больше беспокоят вопросы, касающиеся того, как жить дальше с Европой, как развивать отношения с США», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что поддержка Британией «территориальной целостности» Украины останется только на словах, поскольку никакой реальной помощи Лондон, несмотря на подписание меморандума, оказать Киеву не сможет, в том числе в военной сфере.