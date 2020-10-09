В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.
Эксперт пояснил, что реэкспортом китайских товаров фактически занимается вся страна, поскольку у Киргизии есть два пропуска на границе с Китаем: Торугарт на севере, и Иркештам на юге.
«Фактически весь крупный бизнес был выстроен на реэкспорте. К тому же, китайский реэкспорт кормил больше половины населения (крупный рынок на севере «Дордой» и «Кара-суу» на юге)», — уточнил Султангазиев.
Поэтому особых противоречий бизнес-интересов по принципу север/юг в Киргизии быть не может, но конфликт между этими элитами был и будет всегда, добавил специалист.
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