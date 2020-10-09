Нельзя сказать наверняка, что бизнес интересы южной и северной элит Киргизии разительно отличаются друг от друга. Об этом рассказал киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру

Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту © Facebook, Айбек Султангазиев Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Эксперт пояснил, что реэкспортом китайских товаров фактически занимается вся страна, поскольку у Киргизии есть два пропуска на границе с Китаем: Торугарт на севере, и Иркештам на юге.

«Фактически весь крупный бизнес был выстроен на реэкспорте. К тому же, китайский реэкспорт кормил больше половины населения (крупный рынок на севере «Дордой» и «Кара-суу» на юге)», — уточнил Султангазиев.

Поэтому особых противоречий бизнес-интересов по принципу север/юг в Киргизии быть не может, но конфликт между этими элитами был и будет всегда, добавил специалист.

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