По словам Алиева, международные посредник неоднократно заявляли о том, что Карабахский конфликт не имеет военного решения.
«А я говорил, что не согласен с этим тезисом. И я оказался прав. Около 30 лет велись переговоры, был сдвиг? Нам вернули хотя бы сантиметр наших земель? Заставили агрессора покинуть оккупированные территории, выполнить резолюции Совбеза ООН? Нет. А как сейчас решается вопрос? Не военным путем? Вопрос решается именно военным путем. Военным, затем политическим», — сказал президент Азербайджана.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Баку. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.
В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают Россия, Франция и США.