Решить конфликт в Нагорном Карабахе можно именно военным путем, заявил 9 октября в своем обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости

По словам Алиева, международные посредник неоднократно заявляли о том, что Карабахский конфликт не имеет военного решения.

«А я говорил, что не согласен с этим тезисом. И я оказался прав. Около 30 лет велись переговоры, был сдвиг? Нам вернули хотя бы сантиметр наших земель? Заставили агрессора покинуть оккупированные территории, выполнить резолюции Совбеза ООН? Нет. А как сейчас решается вопрос? Не военным путем? Вопрос решается именно военным путем. Военным, затем политическим», — сказал президент Азербайджана.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Баку. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают Россия, Франция и США.