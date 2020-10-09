Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что вооруженные силы его страны укрепляют позиции в Нагорном Карабахе и принуждают противоположную сторону к миру. Об этом азербайджанский лидер заявил 9 октября в своем обращении к нации

«Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Ни одна страна не может оказать влияние на нашу волю… Мы даем им последний шанс, выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», — сказа Ильхам Алиев.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS Никол Пашинян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Баку. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.