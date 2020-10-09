Готовность президента Белоруссии Александра Лукашенко провести необходимые политические реформы зависит от того, насколько к этому его будет принуждать сама Москва. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

Скориков: России не стоит форсировать транзит власти в Белоруссии © кадр из видео Украина.ру

«И кредит, и обещание защиты силовым путем от майданщиков, и признание. Повторюсь, мы несем реальные репутационные потери, продолжая взаимодействие с токсичным Лукашенко. Поэтому его нужно принуждать», — считает Скориков.

Специалист добавил, что даже протестная масса, большинство которой не настроено прозападно и националистически, будет благодарна России, если она вынудит Лукашенко передать власть пророссийской умеренной оппозиционной партии.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.