Политолог подчеркнул, что фактически Россия уже потратила много сил и средств на защиту власти Лукашенко, понесла серьезные репутационные потери, поэтому его нужно принуждать идти на политические реформы.
«И кредит, и обещание защиты силовым путем от майданщиков, и признание. Повторюсь, мы несем реальные репутационные потери, продолжая взаимодействие с токсичным Лукашенко. Поэтому его нужно принуждать», — считает Скориков.
Специалист добавил, что даже протестная масса, большинство которой не настроено прозападно и националистически, будет благодарна России, если она вынудит Лукашенко передать власть пророссийской умеренной оппозиционной партии.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.