Эта партия, уточнил политолог, должна будет обоснованно критиковать политику Лукашенко, но не станет угрожать ему расправой и уголовным преследованием.
«Гарантирует ему политический парашют, благополучную пенсию и отметит его заслуги по сохранению белорусского хозяйства в конце 90х-начале 2000х годов», — указал Скориков.
Если Лукашенко согласится сформировать именно такую оппозицию, которой потом уступит власть, перспективы интеграции будут самыми оптимистическими, добавил специалист.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.