Россию устроит единственный вариант транзита власти в Белоруссии только в том случае, если Александр Лукашенко передаст власть умеренно оппозиционной пророссийской партии. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

Скориков: России не стоит форсировать транзит власти в Белоруссии © кадр из видео Украина.ру

«Гарантирует ему политический парашют, благополучную пенсию и отметит его заслуги по сохранению белорусского хозяйства в конце 90х-начале 2000х годов», — указал Скориков.

Если Лукашенко согласится сформировать именно такую оппозицию, которой потом уступит власть, перспективы интеграции будут самыми оптимистическими, добавил специалист.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.