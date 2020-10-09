Политолог отметил, что это объединение в любом случае будет оформлено через референдум, единый конституционный акт и подготовкой к формированию единой налоговой, экономической и оборонительной системы.
«Поэтому абсолютно наплевать, что там будет говорить Украина и Запад», — подчеркнул Скориков.
Он добавил, что если объединение России и Белоруссии действительно состоится, то это нанесет мощнейший информационный и идеологический удар по всем русофобским режимам Восточной Европы.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.