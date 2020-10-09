Реакция западных стран на возможное объединение России и Белоруссии будет крайне негативной, но третьи страны даже не имеют морального права оценивать подобные решения двух независимых государств. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

Скориков: России не стоит форсировать транзит власти в Белоруссии © кадр из видео Украина.ру

«Поэтому абсолютно наплевать, что там будет говорить Украина и Запад», — подчеркнул Скориков.

Он добавил, что если объединение России и Белоруссии действительно состоится, то это нанесет мощнейший информационный и идеологический удар по всем русофобским режимам Восточной Европы.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.