Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент законопроект, согласно которому в стране могут отменить переход на летнее время. О причинах такого шага он рассказал 9 октября у себя в Facebook, обнародовав также текст проекта закона

На Украине действует ежегодный переход на летнее и зимнее время. В последнее воскресенье марта стрелки часов переводятся на 1 час вперед, а в последнее воскресенье октября стрелки переводят на 1 час назад.

По мысли Стефанчука, Украина должна отказаться от летнего времени. В качестве обоснования он привел данные о негативном влиянии такого перехода на здоровье людей. При этом, это не единственная причина, почему вице-спикер Рады хочет отменить летнее время. Киев на час уходит от Москвы. Как пережить перевод часов © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — написал он.

Дело в том, что ДНР и ЛНР, а также Крым, которые официальный Киев продолжает считать своими территориями, перешли на московское время еще в 2014 году. То есть каждый год с октября по март Украина «отстает» от народных республик Донецка и Луганска на 1 час.

Переход на летнее и зимнее время продолжает существовать в нескольких десятках стран мира. В России в последний раз стрелки часов на час вперед перевели 27 марта 2011 года.