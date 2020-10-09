«Зеленский действительно подсознательно (и моментально) начинает копировать язык тела собеседника, которого он воспринимает как более сильного. Видимо, это какая-то глубокая настройка», – написала психолог.
Она проиллюстрировала запись видеороликом со встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Украинский лидер принимает в кресле зеркальную позу, скрещивая руки точно так же, как глава британского правительства.
В комментариях отметили, что «иногда это делают [копируют жесты собеседника], чтобы понравиться».
Ранее Чунихина проанализировала фильм «Год президента Зеленского» и отметила, что во время своих реплик Зеленский утвердительно кивает головой и делает рубящие жесты рукой. Психолог полагает, что независимо от сути беседы президенту удается создать доверительную атмосферу.