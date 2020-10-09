Президент Украины Владимир Зеленский повторяет жесты политиков, с которыми проводит встречи, отметила в Facebook 9 октября психолог Института социальной и политической психологии АПН Украины Светлана Чунихина

«Уже заметны признаки усталости» — психолог дала прогноз, покинет ли Зеленский свой пост досрочно © Скриншот из видео Зе!Президент написала психолог.

Она проиллюстрировала запись видеороликом со встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Украинский лидер принимает в кресле зеркальную позу, скрещивая руки точно так же, как глава британского правительства.

В комментариях отметили, что «иногда это делают [копируют жесты собеседника], чтобы понравиться».

Ранее Чунихина проанализировала фильм «Год президента Зеленского» и отметила, что во время своих реплик Зеленский утвердительно кивает головой и делает рубящие жесты рукой. Психолог полагает, что независимо от сути беседы президенту удается создать доверительную атмосферу.