«Уже заметны признаки усталости» — психолог дала прогноз, покинет ли Зеленский свой пост досрочно
«Уже заметны признаки усталости» — психолог дала прогноз, покинет ли Зеленский свой пост досрочно
© Скриншот из видео Зе!Президент
«Зеленский действительно подсознательно (и моментально) начинает копировать язык тела собеседника, которого он воспринимает как более сильного. Видимо, это какая-то глубокая настройка», написала психолог.

Она проиллюстрировала запись видеороликом со встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Украинский лидер принимает в кресле зеркальную позу, скрещивая руки точно так же, как глава британского правительства.

В комментариях отметили, что «иногда это делают [копируют жесты собеседника], чтобы понравиться».

Ранее Чунихина проанализировала фильм «Год президента Зеленского» и отметила, что во время своих реплик Зеленский утвердительно кивает головой и делает рубящие жесты рукой. Психолог полагает, что независимо от сути беседы президенту удается создать доверительную атмосферу.