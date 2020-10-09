«В других странах Центральной Азии понимают демократию как хаос и "либерастию"… Они считают, что демократия приводит к вседозволенности и растлению нравов. В других странах Центральной Азии, кроме Кыргызстана‚ <…> их больше беспокоят их социально-экономическое положение, а не демократические права… В этом между нами и ими разница», — отметил политолог.
Он убежден, что в скором времени ситуация в Киргизии нормализуется. По словам Мамырайымова, об этом свидетельствует тот факт, что ни «осторожный» Казахстан, ни Узбекистан, ни другие соседи Киргизии не закрыли границы, как делали это во время предыдущих революций.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент не действительными.
Президент республики Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.