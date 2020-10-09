Для киргизского общества, в отличие от многих других центральноазиатских наций, наибольшее значение имеют их гражданско-политические права. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

«В других странах Центральной Азии понимают демократию как хаос и "либерастию"… Они считают, что демократия приводит к вседозволенности и растлению нравов. В других странах Центральной Азии, кроме Кыргызстана‚ <…> их больше беспокоят их социально-экономическое положение, а не демократические права… В этом между нами и ими разница», — отметил политолог.

Он убежден, что в скором времени ситуация в Киргизии нормализуется. По словам Мамырайымова, об этом свидетельствует тот факт, что ни «осторожный» Казахстан, ни Узбекистан, ни другие соседи Киргизии не закрыли границы, как делали это во время предыдущих революций.

Талгат Мамырайымов: Киргизские элиты сами не ожидали, что будет революция © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент не действительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.