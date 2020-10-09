«В других странах Центральной Азии понимают демократию как хаос и "либерастию"… Они считают, что демократия приводит к вседозволенности и растлению нравов. В других странах Центральной Азии, кроме Кыргызстана‚ <…> их больше беспокоят их социально-экономическое положение, а не демократические права… В этом между нами и ими разница», — отметил политолог.

Он убежден, что в скором времени ситуация в Киргизии нормализуется. По словам Мамырайымова, об этом свидетельствует тот факт, что ни «осторожный» Казахстан, ни Узбекистан, ни другие соседи Киргизии не закрыли границы, как делали это во время предыдущих революций.

Талгат Мамырайымов: Киргизские элиты сами не ожидали, что будет революция
Талгат Мамырайымов: Киргизские элиты сами не ожидали, что будет революция
© предоставлено Талгатом Мамырайымовым
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент не действительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.    