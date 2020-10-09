Возможно, считает политолог, на первом этапе действительно будет уместен некий формат конфедерации, но в рамках этого объединения обязательно должен быть единый парламент, единые налоговые органы, единая экономика и единые вооруженные силы.
«В будущем политическая интеграция должна доходить до объединения стран. И не на паритетном начале, что маленькая Белоруссия имеет такой же голос, как Россия. А в том смысле, что каждая страна делегирует количество власти общим органам, исходя из численности населения», — подчеркнул Скориков.
По его словам, Лукашенко как раз таки выступал против подобного сценария, говоря о поглощении Белоруссии Россией, однако в рамках этого объединения главенствующая доля должна отдаваться Москве, с чем согласны многие белорусы.
Тем не менее, добавил специалист, у Белоруссии должна будет остаться большая доля самостоятельности, как это устроено в случае с некоторыми российскими регионами.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.