России выгодно проводить глубочайшую интеграцию с Белоруссией вплоть до объединения двух стран, но только после ухода Александра Лукашенко с поста президента и прихода к власти истинно пророссийских сил. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, что сейчас пытается доказать Лукашенко россиянам и белорусам © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

«В будущем политическая интеграция должна доходить до объединения стран. И не на паритетном начале, что маленькая Белоруссия имеет такой же голос, как Россия. А в том смысле, что каждая страна делегирует количество власти общим органам, исходя из численности населения», — подчеркнул Скориков.

По его словам, Лукашенко как раз таки выступал против подобного сценария, говоря о поглощении Белоруссии Россией, однако в рамках этого объединения главенствующая доля должна отдаваться Москве, с чем согласны многие белорусы.

Тем не менее, добавил специалист, у Белоруссии должна будет остаться большая доля самостоятельности, как это устроено в случае с некоторыми российскими регионами.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.