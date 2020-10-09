Польше следует проверить результаты собственных выборов главы государства, прежде чем вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает 9 октября БелТА

Обратный отсчет: Лукашенко снова пренебрег экономикой ради политики, на этот раз в пользу РФ © commons.wikimedia.org, Burleski Анджея Дуду на прошедших 12 июля выборах президента отдали голоса 51,03% избирателей. Кандидат от оппозиционной Гражданской революции» Рафал Тшасковский набрал почти 49%.

«А то, что там поляки хайпуют сегодня на Беларуси — подождите неделю и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться… А то у нас, видите ли, "выборы несправедливые, 80%". А 50,5% — в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться», — сказал Лукашенко.

Ранее Польша, Литва и Украина не признали итоги выборов президента в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший 80% голосов.