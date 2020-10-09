Великобритания, заинтересованная в притеснении геополитической тройки в лице РФ, КНР и США, ведет активную политику в странах Евразии, в том числе в Киргизии. Об этом генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Главный геополитический игрок, который подрывает стабильность евразийского пространства, — это Великобритания… У Великобритании есть амбиции, но нет пространства, чтобы быть среди ключевых мировых игроков. Если сформировалась геополитическая тройка Китай, США и Россия, то Великобритания, конечно, не может быть в стороне. В качестве пространства для влияния Британия рассматривает Евразию, где очень грамотно контролирует часть режимов», — заявил эксперт.

Так, по его словам, влияние Лондона очень сильно в Казахстане, в России британцы продвигают монархические проекты, а в Армении они поставили своего президента.

Владимир Лепехин: Политический кризис в Киргизии угрожает стабильности всей Средней Азии © РИА Новости, Владимир Трефилов Дональда Трампа в преддверии выборов главы государства. Среди этих средств эксперт назвал попытку импичмента, падение мировых цен на нефть, пандемию коронавируса, которая, по мнению Лепехина, носит исключительно политический характер, и движение Black Lives Matter.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

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